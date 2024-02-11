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Премьер Британии Сунак назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

11 февраля 2024 10:41
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подверг критике интервью, которое президент России Владимир Путин дал Такеру Карлсону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Сунак сказал, что считает утверждения Путина о том, что НАТО и США несут ответственность за начало конфликта в Украине, смехотворными.

На странице Sky News комментаторы призывают Сунака как можно скорее урегулировать конфликт, чтобы не повышать цены, и не осуждать Путина за его интервью, а подумать над его словами и не допустить провоцирования мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц также отозвался об интервью Путина в похожем ключе. Беседу Карлсона с Путиным посмотрели около 188 миллионов человек в социальной сети X и 12 миллионов на YouTube.

# Международная политика # Владимир Путин

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