Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что оказание финансовой помощи Украине не приведет к решению проблемы на фронте, а лишь обострит конфликт и приведет к еще большим потерям. Об этом пишет РИА Новости.

Также он ответил на сообщение о том, что президент Штатов Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вынуждены признать свое поражение, а Россия сохранит за собой Крым и другие территории.

«Действительно», – написал Маск.

При этом он подчеркнул, что речь идет о том, сколько еще детей погибнет, пока это не будет признано. Ранее Маск подверг критике заявление американского президента Джо Байдена о мерах по поддержке Украины со стороны Конгресса, что равнозначно преступной халатности. По словам Маска, конфликт в Украине должен был завершиться еще год назад.