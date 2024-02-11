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Медик Макари сообщил, что деменция Байдена прогрессирует

11 февраля 2024 09:59
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Профессор Университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден демонстрирует признаки прогрессирующей деменции. Об этом пишет РИА Новости.

Профессор отметил, что у Байдена происходит ухудшение когнитивных функций, и это не может не вызывать беспокойства. Макари заявил, что ситуация едва ли улучшится.

В отчете специального обвинителя Роберта Хёра сказано, что из-за проблем с памятью Байден ненадлежащим образом хранил секретные документы. В ответ Байден записал обращение к народу, в котором заявил, что с его памятью все в порядке. Этот факт вызвал негодование в Демократической партии и беспокойство в Белом доме, что отчет может укрепить сомнения избирателей.

# Международная политика # Джо Байден

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