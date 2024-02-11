Медик Макари сообщил, что деменция Байдена прогрессирует

Профессор Университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден демонстрирует признаки прогрессирующей деменции. Об этом пишет РИА Новости.

Профессор отметил, что у Байдена происходит ухудшение когнитивных функций, и это не может не вызывать беспокойства. Макари заявил, что ситуация едва ли улучшится.

В отчете специального обвинителя Роберта Хёра сказано, что из-за проблем с памятью Байден ненадлежащим образом хранил секретные документы. В ответ Байден записал обращение к народу, в котором заявил, что с его памятью все в порядке. Этот факт вызвал негодование в Демократической партии и беспокойство в Белом доме, что отчет может укрепить сомнения избирателей.