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Найдено второе украденное из Лувра украшение императрицы Жозефины

20 октября 2025 07:16
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Найдены 2 из 9 украденных из Лувра накануне ювелирных украшений императрицы Жозефины, жены Наполеона III. Однако информация о втором раритете держится в секрете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найдено второе украденное из Лувра украшение императрицы Жозефины-2

Первой нашли корону, еще вчера недалеко от музея. Как уточнялось, изделие было сломано. Личности грабителей не установлены. Следствие продолжается. На данным момент известно, что к ограблению причастны четыре злоумышленника, двое из которых в момент преступления были одеты как рабочие. Еще пару подельников ожидали грабителей на скутерах под окном музея. На похищение бесценных предметов у них ушло около 7 минут.

# Кража

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