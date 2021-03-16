Во Флориде одномоторный самолёт потерпел крушение и врезался в автомобиль, внутри которого были женщина и ребёнок

Новости США. Во Флориде в результате крушения одномоторного самолета погибли два человека, еще столько же травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно спустя всего несколько минут после взлета врезалось в автомобиль. В списке пострадавших – женщина и ребенок, находившиеся в салоне машины. Они госпитализированы.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, самолет пытался вернуться в аэропорт, однако пока по неизвестным причинам не успел долететь до взлетно-посадочной полосы.