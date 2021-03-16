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Во Флориде одномоторный самолёт потерпел крушение и врезался в автомобиль, внутри которого были женщина и ребёнок

16 марта 2021 09:39
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Новости США. Во Флориде в результате крушения одномоторного самолета погибли два человека, еще столько же травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде одномоторный самолёт потерпел крушение и врезался в автомобиль, внутри которого были женщина и ребёнок-1

Воздушное судно спустя всего несколько минут после взлета врезалось в автомобиль. В списке пострадавших – женщина и ребенок, находившиеся в салоне машины. Они госпитализированы.

Во Флориде одномоторный самолёт потерпел крушение и врезался в автомобиль, внутри которого были женщина и ребёнок-4

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, самолет пытался вернуться в аэропорт, однако пока по неизвестным причинам не успел долететь до взлетно-посадочной полосы.

Во Флориде одномоторный самолёт потерпел крушение и врезался в автомобиль, внутри которого были женщина и ребёнок-7

Обстоятельства аварии устанавливаются.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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