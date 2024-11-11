Израиль признал причастность к взрывам пейджеров в Ливане

Израиль впервые признал причастность к взрывам пейджеров в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, это произошло в сентябре 2024-го. Погибли 37 человек. Более 3 тысяч получили ранения.

Участие Израиля в этой операции подтвердил премьер-министр страны. Нетаньяху одобрил атаку на ливанское движение «Хезболла», о чем заявил лично. Однако серия взрывов не только пейджеров, но также радиостанций, телефонов, ноутбуков, бытовой техники, направленная против боевиков, стала причиной гибели и травм гражданского населения. После атаки члены группировки и СМИ обвиняли в произошедшем Израиль, но до сих пор официально их причастность не была подтверждена. По информации американской прессы, служба разведки еврейского государства планировала эту операцию более двух лет.