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Литва усилит таможенный контроль на границе с Беларусью

11 ноября 2024 08:10
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Открытость и доброжелательность Минска за границей воспринимают как вызов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И отвечают на него западные страны – уже не в первый раз – враждебно.

Литва усилит таможенный контроль на границе с Беларусью-2

Литва усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Таможенные службы прибалтийской республики будут еще строже. Под особым контролем – вывоз из ЕС, как их там называют, товаров риска. Это электронные компоненты, такие как чипы и микросхемы, медицинское и диагностическое оборудование и механизмы данных устройств, а также предметы двойного назначения. Таким образом, Вильнюс намерен якобы препятствовать обходу западных санкций. На деле это очередной недружественный шаг со стороны наших географических соседей.

# Граница

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