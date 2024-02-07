Израиль не пустил на север Газы 56% гуманитарных миссий

Израиль не пропустил на север Газы 56 % гуманитарных миссий. Такие данные за январь озвучили в Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители анклава сталкиваются с острой нехваткой воды, продовольствия, медикаментов. Более 1,5 миллиона человек являются перемещенными лицами. Это 3/4 населения сектора Газа. Система здравоохранения частично разрушена. Работает около трети больниц. С 7 октября в Ближневосточном регионе продолжается эскалация вооруженного конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.