Израиль нанёс удар по беженцам в Секторе Газа фосфорными боеприпасами
От холодного континента к самой горячей на сегодня точке планеты. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Вопреки всем усилиям мировой общественности приструнить стороны конфликта – Тель-Авив продолжает боевые действия как на северном фронте, так и на южном направлении, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
ЦАХАЛ атаковал северные районы Сектора Газа. Израильская армия применяла фосфорные боеприпасы во время обстрела здания школы, в которой находились беженцы. После бомбардировки строение загорелось, однако сведений о пострадавших пока нет. В то же время ЦАХАЛ продолжает форсировать юг Ливана. Ради достижения поставленных целей Тель-Авив идет на решительные меры.
Напомним, в конце прошлой недели израильские танки разрушили главные ворота и ворвались на базу специальных сил ООН. Одиозные действия военных сразу же вызвали негодование со стороны мировых лидеров.
В частности, первые лица Москвы, Брюсселя и Вашингтона решительно осудили атаку, а также призвали израильское правительство не забывать, что еврейское государство было создано по решению Организации Объединенных Наций.