Израиль нанёс удар по беженцам в Секторе Газа фосфорными боеприпасами

От холодного континента к самой горячей на сегодня точке планеты. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Вопреки всем усилиям мировой общественности приструнить стороны конфликта – Тель-Авив продолжает боевые действия как на северном фронте, так и на южном направлении, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ атаковал северные районы Сектора Газа. Израильская армия применяла фосфорные боеприпасы во время обстрела здания школы, в которой находились беженцы. После бомбардировки строение загорелось, однако сведений о пострадавших пока нет. В то же время ЦАХАЛ продолжает форсировать юг Ливана. Ради достижения поставленных целей Тель-Авив идет на решительные меры.