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Израиль готов продлить перемирие в Газе – Нетаньяху

27 ноября 2023 08:51
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Израиль намерен продлить перемирие в Газе. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Правда, при условии, если ХАМАС будет освобождать по 10 дополнительных заложников в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль готов продлить перемирие в Газе – Нетаньяху-1

27 ноября истекает срок четырехдневного прекращения огня для обмена захваченных сторонами людей. За это время в сектор въехали около 400 грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе с топливом и газом. По данным ООН, комитета Красного Креста и Полумесяца, набор продуктов получат полмиллиона мирных жителей. При этом премьер Израиля еще раз заявил, что перемирие не означает мир и ЦАХАЛ продолжит операцию в Газе до полного уничтожения движения ХАМАС и его инфраструктуры.

# Палестина-Израиль # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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