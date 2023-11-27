Израиль готов продлить перемирие в Газе – Нетаньяху

Израиль намерен продлить перемирие в Газе. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Правда, при условии, если ХАМАС будет освобождать по 10 дополнительных заложников в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 ноября истекает срок четырехдневного прекращения огня для обмена захваченных сторонами людей. За это время в сектор въехали около 400 грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе с топливом и газом. По данным ООН, комитета Красного Креста и Полумесяца, набор продуктов получат полмиллиона мирных жителей. При этом премьер Израиля еще раз заявил, что перемирие не означает мир и ЦАХАЛ продолжит операцию в Газе до полного уничтожения движения ХАМАС и его инфраструктуры.