ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров ВСУ в Запорожье

Российские Вооруженные силы ударили по запорожскому заводу, где производили беспилотники для ударов по Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

Удары были нанесены по заводу, который стал флагманом в производстве безэкипажных кораблей. Атака была произведена в тот период, когда изделия были уже готовы к отгрузке и на предприятии находились многие специалисты, в том числе и зарубежные.

Как отметил Владимир Рогов, украинские власти пытались выдать это за нанесение удара по расположенному в нескольких сотнях метров от завода торговому центру.