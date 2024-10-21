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ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров ВСУ в Запорожье

21 октября 2024 09:38
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Российские Вооруженные силы ударили по запорожскому заводу, где производили беспилотники для ударов по Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

Удары были нанесены по заводу, который стал флагманом в производстве безэкипажных кораблей. Атака была произведена в тот период, когда изделия были уже готовы к отгрузке и на предприятии находились многие специалисты, в том числе и зарубежные.

Как отметил Владимир Рогов, украинские власти пытались выдать это за нанесение удара по расположенному в нескольких сотнях метров от завода торговому центру.

# Армия # Оружие и боеприпасы # Международная политика # Владимир Рогов

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