Из-за взрыва в мечети Кабула погибли четыре человека

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в мечети на западе Кабула. Бомба была приведена в действие во время пятничной молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами атаки стали четыре человека, среди погибших оказался имам. Еще шестерых прихожан с различными травмами медики доставили в больницу. Число пострадавших может быть значительно больше.