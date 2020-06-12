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Из-за взрыва в мечети Кабула погибли четыре человека

12 июня 2020 15:28
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в мечети на западе Кабула. Бомба была приведена в действие во время пятничной молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрыва в мечети Кабула погибли четыре человека-1

Жертвами атаки стали четыре человека, среди погибших оказался имам. Еще шестерых прихожан с различными травмами медики доставили в больницу. Число пострадавших может быть значительно больше.

Из-за взрыва в мечети Кабула погибли четыре человека-4

На месте ЧП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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