Австралия начала третью фазу отмены ограничений, связанных с пандемией

Новости Австралии. В Австралии в силу вступает третья фаза отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 июня возобновят работу некоторые спортивные объекты, а количество участников общественных мероприятий перестанут лимитировать. Кроме того, власти разрешат въехать в страну иностранным студентам. Правда, пока в качестве эксперимента и только в те штаты, которые откроют свои границы.