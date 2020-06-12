Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Новости Франции. Из цирка во французском Веронве спасли истощенного льва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жалоба о жестоком обращении поступила от организации по защите прав животных. Как выяснилось, у администрации развлекательного заведения на льва не было лицензии. Как он оказался в цирке, пока неизвестно.

Зверя доставили в приют. Сейчас ему оказывают помощь ветеринары.

Животное сильно пострадало, о чем говорят состояние зубов, многочисленные раны и низкий вес. 116 килограммов – всего половина средней массы тела взрослого хищника.