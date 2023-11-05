19FortyFive: США находятся на грани гражданской войны

Рост политического напряжения в США в период подготовки к выборам президента может вылиться во внутренний конфликт. Об этом сообщает 19FortyFive, пишет РИА Новости.

Хотя разногласия между претендентами на пост президента являются обычным явлением, текущее противостояние между экс-лидером Америки Дональдом Трампом и действующим президентом Штатов Джо Байденом вызывает особую напряженность. Оно может привести к внутреннему конфликту в США. Рейтинг доверия к работе Байдена среди демократов снизился до рекордного минимума, и общественная поддержка президента тоже упала до минимума.