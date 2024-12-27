Из-за уличных протестов в двух сирийских городах введен комендантский час

В двух сирийских городах введен комендантский час. Решение принято на фоне уличных протестов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные общины недовольны новым правительством. В отдельных регионах не обошлось без столкновений с полицией и пострадавших. Волнения начались после публикации видео, на котором вооруженные мужчины разрушают алавитскую святыню в Алеппо. Новые власти Сирии утверждают, что запись сделана еще месяц назад.