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Из-за уличных протестов в двух сирийских городах введен комендантский час

27 декабря 2024 07:02
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В двух сирийских городах введен комендантский час. Решение принято на фоне уличных протестов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за уличных протестов в двух сирийских городах введен комендантский час-2

Местные общины недовольны новым правительством. В отдельных регионах не обошлось без столкновений с полицией и пострадавших. Волнения начались после публикации видео, на котором вооруженные мужчины разрушают алавитскую святыню в Алеппо. Новые власти Сирии утверждают, что запись сделана еще месяц назад.

# Акции протеста

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