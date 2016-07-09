Из-за тайфуна эвакуировали четверть миллиона китайцев

Новости Китая. На восток Китая обрушился первый в этом сезоне тайфун. Из одной только провинции Фуцзянь эвакуировали почти четверть миллиона населения. Из-за разгула стихии в регионе отменены сотни железнодорожных и авиарейсов. На улицы мало кто решается выйти.

Мощный ветер и бурные потоки воды в населенных пунктах просто сбивают с ног. Ранее этот же тайфун свирепствовал на Тайване, где унес жизни нескольких человек, многие жители получили ранения. Без света остались около 250 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.