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Из-за тайфуна эвакуировали четверть миллиона китайцев

09 июля 2016 17:50
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Новости Китая. На восток Китая обрушился первый в этом сезоне тайфун. Из одной только провинции Фуцзянь эвакуировали почти четверть миллиона населения. Из-за разгула стихии в регионе отменены сотни железнодорожных и авиарейсов. На улицы мало кто решается выйти.

Мощный ветер и бурные потоки воды в населенных пунктах просто сбивают с ног. Ранее этот же тайфун свирепствовал на Тайване, где унес жизни нескольких человек, многие жители получили ранения. Без света остались около 250 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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