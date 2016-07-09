Батальоны НАТО разместят в странах Прибалтики и Польше

Новости Польши. В Варшаве завершает работу крупнейший в истории саммит НАТО. В течение двух дней президенты, главы правительств, министры обсуждали стратегию на будущее. Похоже, наиболее резонансный результат переговоров – решение о размещении по одному свободному батальону альянса в каждой из трех стран Прибалтики, а также Польше.

Основными государствами, которые предоставят военнослужащих для этих целей, будут США, Германия, Великобритания и Канада. Обсуждали лидеры государств-членов НАТО и судьбу Афганистана. Финансирование вооружённых сил Исламской Республики продлится до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.