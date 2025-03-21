Из-за пожара закрыт крупнейший международный аэропорт Великобритании

Возгорание на электроподстанции обесточило воздушную гавань. Все вылеты отменили, прибывающие самолеты направляют в другие аэропорты. Известно, что Хитроу будет закрыт до 22 марта. Пожар оказался настолько масштабным, что власти эвакуировали жителей ближайших районов. Без электричества остаются 16 тысяч домов. Лондонский аэропорт – один из самых загруженных в мире. Каждые 45 секунд там приземляется или вылетает самолет.