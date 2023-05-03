Из-за подрыва ж/д путей в Брянской области сошёл с рельсов грузовой поезд

Новости России. В Брянской области в результате подрыва железнодорожных путей сошел с рельсов грузовой поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы и криминалисты. К расследованию подключилась транспортная прокуратура. За последние несколько дней это уже второй подрыв железнодорожного полотна.

1 мая действия неизвестных привели к тому, что с рельсов сошел локомотив и семь вагонов грузового поезда, принадлежащих Белорусской железной дороге. В расследовании этого инцидента участвуют и представители Гомельского отделения БЖД, которые выехали к месту происшествия. В организации взрывов подозреваются диверсанты, проникшие с территории Украины.