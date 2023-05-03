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«Джей Пи Морган» стал владельцем крупного банка-банкрота

03 мая 2023 08:23
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Новости США. Третий крупный банк разорился в США за последние два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Джей Пи Морган» стал владельцем крупного банка-банкрота-1

Ранее его акции упали на 50 %, из-за чего банку срочно пытались найти новых владельцев. И желающий взять на себя все активы банкрота нашелся.  

«Джей Пи Морган» стал владельцем крупного банка-банкрота-4

Спасателем стал JPMorgan. Теперь конгломерат отвечает за кредиты на сумму более 170 миллиардов долларов, ценные бумаги на 30 миллиардов, а также депозиты на 92 миллиарда долларов.  

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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