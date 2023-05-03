«Джей Пи Морган» стал владельцем крупного банка-банкрота

Новости США. Третий крупный банк разорился в США за последние два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Третий крупный банк разорился в США за последние два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее его акции упали на 50 %, из-за чего банку срочно пытались найти новых владельцев. И желающий взять на себя все активы банкрота нашелся.
Спасателем стал JPMorgan. Теперь конгломерат отвечает за кредиты на сумму более 170 миллиардов долларов, ценные бумаги на 30 миллиардов, а также депозиты на 92 миллиарда долларов.