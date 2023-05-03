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У берегов Малайзии загорелся танкер – 3 члена экипажа пропали без вести

03 мая 2023 08:17
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У берегов Малайзии загорелся танкер, который направлялся из Китая в Сингапур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его борту находились 28 членов экипажа.  

У берегов Малайзии загорелся танкер – 3 члена экипажа пропали без вести-1

Спасателям удалось эвакуировать 25 из них, трое пропали без вести. Сейчас специалисты осматривают более 100 километров морской поверхности, но все еще безрезультатно.  

У берегов Малайзии загорелся танкер – 3 члена экипажа пропали без вести-4

Из-за чего загорелся танкер, пока неизвестно. Владелец судна и его страховщик устанавливаются.  

# Пожар # Фотофакт

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