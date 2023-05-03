У берегов Малайзии загорелся танкер – 3 члена экипажа пропали без вести

У берегов Малайзии загорелся танкер, который направлялся из Китая в Сингапур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его борту находились 28 членов экипажа.
У берегов Малайзии загорелся танкер, который направлялся из Китая в Сингапур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его борту находились 28 членов экипажа.
Спасателям удалось эвакуировать 25 из них, трое пропали без вести. Сейчас специалисты осматривают более 100 километров морской поверхности, но все еще безрезультатно.
Из-за чего загорелся танкер, пока неизвестно. Владелец судна и его страховщик устанавливаются.