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Из-за пандемии Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом

17 января 2021 12:20
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Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы допускают такую возможность в случае благоприятной эпидемической обстановки.

Из-за пандемии Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом-1

В настоящее время фестиваль планируется на его обычные сроки – в мае, но «с возможным переносом на конец июня или июля».

В 2020 году известный кинофорум был отменен из-за пандемии. Часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована либо в рамках других, более поздних фестивалей, либо в тематических показах в кинотеатрах.

# Каннский кинофестиваль # Фотофакт

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