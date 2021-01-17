Из-за пандемии Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом

Международный Каннский кинофестиваль может пройти летом 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы допускают такую возможность в случае благоприятной эпидемической обстановки.

В настоящее время фестиваль планируется на его обычные сроки – в мае, но «с возможным переносом на конец июня или июля».

В 2020 году известный кинофорум был отменен из-за пандемии. Часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована либо в рамках других, более поздних фестивалей, либо в тематических показах в кинотеатрах.