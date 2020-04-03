Прямой эфир

Из-за нехватки сезонных рабочих Германия разрешит въезд в страну 80 тысячам трудовых мигрантов

03 апреля 2020 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Германия разрешит въехать в страну 80 тысячам трудовых мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя из-за пандемии коронавируса немецкие границы закрыты, в апреле и мае по 40 тысяч работников из-за рубежа в составе организованных групп впустят на территорию республики.

Из-за нехватки сезонных рабочих Германия разрешит въезд в страну 80 тысячам трудовых мигрантов-1

В течение двух недель эти люди будут находиться на «виртуальном карантине». Они будут работать и жить небольшими группами, изолированными одна от другой, и не смогут выходить за пределы предприятия.

На такие меры власти решили пойти из-за острой нехватки сезонных рабочих, а также во избежание дефицита некоторых фруктов и овощей и повышения цен на них.

Из-за нехватки сезонных рабочих Германия разрешит въезд в страну 80 тысячам трудовых мигрантов-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит
03 апреля 2020 11:27

В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит

Водопады Игуасу на границе Аргентины и Бразилии остались почти без воды
03 апреля 2020 09:03

Водопады Игуасу на границе Аргентины и Бразилии остались почти без воды

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля
03 апреля 2020 09:01

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля