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В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля

03 апреля 2020 09:01
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Новости России. В Приморье частично обрушился мост через реку Суходол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло, когда по переправе ехал легковой автомобиль.

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля-1

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля-3

Вместе с машиной пролет моста сильно просел. Прибывшие к месту происшествия специалисты помогли водителю выбраться из авто. Он получил легкие травмы.

Движение по переправе перекрыли. Есть информация, что ранее мост признали аварийным и ввели ограничение для проезда большегрузов. Причины инцидента предстоит установить специалистам.

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля-6

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля-8

# Авария в России # Фотофакт

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