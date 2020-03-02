Из-за коронавируса отменили полумарафон в Париже и приостановили работу Лувра

Новости мира. География коронавируса расширяется. «Ковид-19» выявлен у трёх человек в Чехии, о случае заражения также оповестила Шотландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в Доминиканской Республике медики подтвердили диагноз у недавно прибывшего итальянца. Два человека заболели в Индонезии. Вирус обнаружили у пожилой женщины и её 31-летней дочери – они контактировали с гражданином Японии.

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло почти до 3 тысяч, около 45 тысяч выздоровели. За пределами страны число заражённых превысило 7 тысяч, более 100 человек умерли. Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент