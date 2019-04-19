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Во Франции в мае пройдёт недельная забастовка пилотов

19 апреля 2019 14:02
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Новости Франции. Главный союз пилотов Франции объявил о проведении недельной забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стачка будет длиться с 6 по 11 мая и повлияет на все авиакомпании, работающие в стране.

Общенациональное уведомление о забастовке направлено премьер-министру, министру транспорта и министру труда. Причиной протестов стал транспортный закон, который в данный момент рассматривает парламент. В союзе пилотов опасаются, что их могут объединить с другими крупными профсоюзами, в результате чего их голос на переговорах с законодателями или работодателями может иметь меньший вес.

Во Франции в мае пройдёт недельная забастовка пилотов -1

# Забастовка # Фотофакт

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