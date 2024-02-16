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Итальянские фермеры вышли на митинги в историческом центре Рима

16 февраля 2024 08:56
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Итальянские фермеры вынуждены буквально сражаться за возможность возделывать землю. Свыше 1,5 тысячи аграриев организовали митинги в историческом центре Рима, призывая власти оказать поддержку сельскому хозяйству. Они пригнали тракторы и развернули плакаты «Без сельского хозяйства вы будете есть мусор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянские фермеры вышли на митинги в историческом центре Рима-1

Фермеры требуют отмены новой экологической политики Евросоюза, уменьшения импорта дешевой сельхозпродукции, с которой они не могут конкурировать и увеличения количества льгот и субсидий для сектора. Профсоюзы намерены выходить на протесты до тех пор, пока не добьются своей цели. Акции анонсированы до конца месяца.

Итальянские фермеры вышли на митинги в историческом центре Рима-4

Мы здесь для того, чтобы дать всем понять, что проблема заключается в количестве налоговых льгот. Наше правительство как можно скорее должно решить эту проблему. Власти обязаны помочь сельскохозяйственному сектору. Если они не выслушают наши требования, то вскоре многие фермы и производства не смогут существовать как раньше.

Итальянские фермеры вышли на митинги в историческом центре Рима-7

С начала января фермерские протесты охватили всю Европу и даже вышли за пределы союза. Из-за политики властей, дешевых импортных продуктов, непомерного налогового бремени аграрии несут громадные убытки. Многие оказались на грани выживания. При этом европейские власти продолжают игнорировать проблему и выделяют огромные суммы на поддержку Украины, но не своих граждан.

# Акции протеста # Новости Италии

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