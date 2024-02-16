Итальянские фермеры вышли на митинги в историческом центре Рима

Итальянские фермеры вынуждены буквально сражаться за возможность возделывать землю. Свыше 1,5 тысячи аграриев организовали митинги в историческом центре Рима, призывая власти оказать поддержку сельскому хозяйству. Они пригнали тракторы и развернули плакаты «Без сельского хозяйства вы будете есть мусор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры требуют отмены новой экологической политики Евросоюза, уменьшения импорта дешевой сельхозпродукции, с которой они не могут конкурировать и увеличения количества льгот и субсидий для сектора. Профсоюзы намерены выходить на протесты до тех пор, пока не добьются своей цели. Акции анонсированы до конца месяца.

Мы здесь для того, чтобы дать всем понять, что проблема заключается в количестве налоговых льгот. Наше правительство как можно скорее должно решить эту проблему. Власти обязаны помочь сельскохозяйственному сектору. Если они не выслушают наши требования, то вскоре многие фермы и производства не смогут существовать как раньше.