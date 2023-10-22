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Италия может закрыть свои границы для европейских стран

22 октября 2023 12:47
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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что после введения пограничного контроля на границе со Словенией Италия может ужесточить его. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вопрос о закрытии границы будет решаться в соответствии с обстоятельствами. Крозетто также высказал опасение по поводу возможного попадания в Италию под видом мигрантов террористов.

С 21 октября Италия ввела пограничный режим на границе со Словенией на десять дней с возможным продлением. Итальянские силовые структуры и специальные службы были приведены в состояние высокой готовности для обеспечения безопасности граждан.

# Граница

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