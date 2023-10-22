Италия может закрыть свои границы для европейских стран

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что после введения пограничного контроля на границе со Словенией Италия может ужесточить его. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что вопрос о закрытии границы будет решаться в соответствии с обстоятельствами. Крозетто также высказал опасение по поводу возможного попадания в Италию под видом мигрантов террористов.

С 21 октября Италия ввела пограничный режим на границе со Словенией на десять дней с возможным продлением. Итальянские силовые структуры и специальные службы были приведены в состояние высокой готовности для обеспечения безопасности граждан.