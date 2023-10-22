Junge Welt: сравнения Байдена о Путине говорят о панике Вашингтона

Президент США Джо Байден сравнил российского лидера Владимира Путина с ХАМАС, что, по оценке Junge Welt, указывает на панические настроения в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в своем обращении Байден также выразил поддержку Украине и Израилю, называя их «разумными инвестициями» и суля им дивиденды для многих поколений. Однако, отмечает автор статьи, у американского лидера есть целый ряд опасений, в том числе вероятность разрастания конфликта на Ближнем Востоке и неудачное контрнаступление Украины, невзирая на значительные дотации.