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Макгрегор заявил, что НАТО не переживёт конфликт с Россией

22 октября 2023 12:15
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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что в случае конфликта с Россией Североатлантический альянс не выживет. Об этом пишет РИА Новости. Он подчеркивает, что Альянс был основан для защиты западной цивилизации, но при этом постоянно разрастается.

В России же считают, что НАТО нацелено на противостояние и ее расширение не повысит безопасность Европы. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона пыталась согласовать принципы обеспечения безопасности в Европе, но натолкнулась на обман и попытки давления.

Несмотря на протест Москвы, НАТО продолжает расширение и приближение к российским границам. При этом Россия подчеркивает, что она не представляет угрозы для стран НАТО, но будет отвечать на действия, которые могут угрожать ее интересам.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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