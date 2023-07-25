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Испанские полицейские задержали преступные группировки, которые торговали людьми

25 июля 2023 10:57
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Новости Испании. Полиция Испании пресекла деятельность преступных группировок. Они занимались незаконной перевозкой и торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские полицейские задержали преступные группировки, которые торговали людьми-1

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой арестовала ряд подозреваемых. Изъяты крупные суммы наличных и поддельные документы. Предполагается, что члены преступного синдиката занимались переправкой граждан Кубы в Сербию, Грецию и Испанию. По оценкам полиции, преступной организации удалось перевезти более 5 000 кубинских граждан, а незаконные доходы членов группировки составили около 45 миллионов евро.

# Полиция # Новости Испании # Фотофакт

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