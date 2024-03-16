Французские власти начали борьбу с «быстрой модой»

Пока европейские фермеры, перевозчики, учителя и другие специалисты взывают о помощи, власти стран ЕС заняты куда более важными, на их взгляд, проблемами. Например, во Франции начали борьбу с «быстрой модой». Теперь дешевая, некачественная одежда будет облагаться штрафами, а реклама брендов станет незаконной. Такое постановление приняла Национальная ассамблея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политики считают, что данные меры помогут решить часть проблем, связанных с неосознанным потреблением и загрязнением окружающей среды. Деньги, собранные с нарушителей, правительство планирует направить на улучшение экологии. Французские парламентарии выступают против китайских маркетплейсов, которые создают завышенное предложение из товаров низкого качества, по итогу оказывающихся на свалках. Вот только власти не учитывают, что покупательская способность французов из-за экономического кризиса существенно снизилась и люди просто не могут себе позволить покупать дорогие вещи.