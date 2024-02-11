Испанская полиция вступила в столкновение с протестующими фермерами и водителями грузовиков

Испанская полиция на пятый день протестов вступила в стычку с фермерами и водителями грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители в Мадриде сначала блокировали проход митингующих, а после в отношении их начали применять силу.

Профсоюзы дальнобойщиков и фермеров объединились для дальнейшего противостояния политике Брюсселя. Они требуют от испанских властей и европейских чиновников убрать экологические законы, снизить налоговые ставки и увеличить количество субсидий.

Это впервые, когда фермеры и водители протестуют вместе, никогда в истории еще эти два сектора совместно не выходили на улицы. Мы сделали это публично. Правительство вынуждает нас принимать ужасные меры при производстве. Из-за них товары будут доставлены позже сроков и в ненадлежащем виде. Поэтому мы просим политиков взять на себя ответственность и решить эту ситуацию, заставить власти встретиться с реальными рабочими.