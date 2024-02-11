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Испанская полиция вступила в столкновение с протестующими фермерами и водителями грузовиков

11 февраля 2024 10:53
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Испанская полиция на пятый день протестов вступила в стычку с фермерами и водителями грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители в Мадриде сначала блокировали проход митингующих, а после в отношении их начали применять силу.

Испанская полиция вступила в столкновение с протестующими фермерами и водителями грузовиков-1

Профсоюзы дальнобойщиков и фермеров объединились для дальнейшего противостояния политике Брюсселя. Они требуют от испанских властей и европейских чиновников убрать экологические законы, снизить налоговые ставки и увеличить количество субсидий.

Испанская полиция вступила в столкновение с протестующими фермерами и водителями грузовиков-4

Это впервые, когда фермеры и водители протестуют вместе, никогда в истории еще эти два сектора совместно не выходили на улицы. Мы сделали это публично. Правительство вынуждает нас принимать ужасные меры при производстве. Из-за них товары будут доставлены позже сроков и в ненадлежащем виде. Поэтому мы просим политиков взять на себя ответственность и решить эту ситуацию, заставить власти встретиться с реальными рабочими.

Испанская полиция вступила в столкновение с протестующими фермерами и водителями грузовиков-7

Со вторника, 6 февраля, испанские фермеры присоединились к своим коллегам из Германии, Франции, Италии, Португалии и Бельгии, проводя ежедневные акции протеста, в ходе которых были перекрыты несколько автомагистралей и портов.

# Акции протеста # Новости Испании

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