Исламисты угрожают новыми терактами во Франции

Новости Беларуси. Исламисты выпустили видео с угрозами новых терактов. В прицеле террористов снова Франция: Париж, Ницца и Марсель.

Причем ролик записан на французском языке и призывает своих сторонников в Пятой республике последовать примеру смертника, который протаранил на грузовике толпу в Ницце.

Тогда погибли 84 человека.

По этой причине Франция серьезно усилила меры безопасности. В стране продлили режим чрезвычайного положения на полгода. А по указу президента были мобилизованы десять тысяч полицейских и военных из резерва.