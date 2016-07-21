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Исламисты угрожают новыми терактами во Франции

21 июля 2016 14:03
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Новости Беларуси. Исламисты выпустили видео с угрозами новых терактов. В прицеле террористов снова Франция: Париж, Ницца и Марсель.

Причем ролик записан на французском языке и призывает своих сторонников в Пятой республике последовать примеру смертника, который протаранил на грузовике толпу в Ницце.

Тогда погибли 84 человека.

По этой причине Франция серьезно усилила меры безопасности. В стране продлили режим чрезвычайного положения на полгода. А по указу президента были мобилизованы десять тысяч полицейских и военных из резерва.

# Теракт в Ницце

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