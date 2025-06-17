Иранские ракеты атаковали штаб-квартиру разведки Израиля «Моссад»

По сообщению информационного агентства Tasnim, ракеты Ирана нанесли удар по штаб-квартире разведывательной службы «Моссад» недалеко от Тель-Авива. Об этом пишет ТАСС.

Генерал Киюмарс Хейдари ранее сообщил о начале широкомасштабной атаки на Израиль с использованием нового оружия.

Израиль начал операцию «Восходящий лев», нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое общение 3», нанося удары по израильским военным и индустриальным объектам.

Обмен ударами не прекращается. По предварительным данным, в Израиле погибли более 20 человек и около 600 получили различные ранения, а в Иране – более 220 погибших и 1800 раненых.