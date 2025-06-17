Прямой эфир

Премьер Канады не дал Трампу ответить на вопросы СМИ на встрече G7

17 июня 2025 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Премьер Канады не дал Трампу ответить на вопросы СМИ на встрече G7-0

Премьер-министр Канады Марк Карни не дал президенту США Дональду Трампу возможности ответить на вопросы прессы на встрече G7. Об этом пишет РИА Новости.

Представители прессы попытались задать вопросы, но Карни вмешался, заявив, что берет на себя роль председателя саммита.

Саммит проходит в Кананаскисе с 16 по 17 июня. В нем участвуют семь стран, представители ЕС и приглашенных партнеров. Трамп уже покинул саммит досрочно. 

При этом Reuters отмечает, что лидеры G7 в совместном заявлении заявили о поддержке безопасности Израиля, отметив важность деэскалации конфликта с Ираном.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» в матче клубного ЧМ
17 июня 2025 09:14

«Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» в матче клубного ЧМ

Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во «дворце»
17 июня 2025 08:58

Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во «дворце»

«Челси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче клубного ЧМ по футболу
17 июня 2025 08:41

«Челси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче клубного ЧМ по футболу