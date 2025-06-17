Премьер Канады не дал Трампу ответить на вопросы СМИ на встрече G7

Премьер-министр Канады Марк Карни не дал президенту США Дональду Трампу возможности ответить на вопросы прессы на встрече G7. Об этом пишет РИА Новости.

Представители прессы попытались задать вопросы, но Карни вмешался, заявив, что берет на себя роль председателя саммита.

Саммит проходит в Кананаскисе с 16 по 17 июня. В нем участвуют семь стран, представители ЕС и приглашенных партнеров. Трамп уже покинул саммит досрочно.

При этом Reuters отмечает, что лидеры G7 в совместном заявлении заявили о поддержке безопасности Израиля, отметив важность деэскалации конфликта с Ираном.