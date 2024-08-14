Иран обвинил Великобританию, Германию и Францию в поддержке терроризма

Иран рассматривает призывы Берлина, Лондона и Парижа воздержаться от удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС как публичную поддержку терроризма. Об этом заявили в МИД Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.