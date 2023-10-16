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Путин сообщил о масштабных потерях ВСУ

16 октября 2023 06:57
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Потери с украинской стороны в ходе контрнаступательной операции в восемь раз превышают российские. Такое заявление сделал глава Российской Федерации Владимир Путин, информирует ТАСС. 

По словам российского лидера, с начала контрнаступления ВСУ Украина не показывает результатов, а только несет огромные потери как в живой силе, так и технике. Ранее Путин заявлял о том, что контрнаступательная операция Киева, которая стартовала 4 июня текущего года, полностью провалилась. Российская же сторона улучшает свое положение практически на всей линии соприкосновения в зоне СВО. 

# Международная политика # Владимир Путин

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