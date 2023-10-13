Вандализм в отношении монументов освободителям не просто находит поддержку у местных властей. Они же и возглавляют эту борьбу с историей. С подачи Дуды и Моравецкого, президента и премьера Польши, уже пять лет в стране осуществляют снос неугодных объектов исторического наследия. Так, в 1997 году в республике насчитывалось более 550 монументов советским воинам. Сегодня их осталось около ста.