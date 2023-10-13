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Институт национальной памяти Польши отчитался о сносе 38 объектов советской эпохи

13 октября 2023 11:03
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Новости Польши. В Польше за полтора года снесли 38 объектов советской эпохи, в их числе памятники Красной армии. Итоги подвел глава Института национальной памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Институт национальной памяти Польши отчитался о сносе 38 объектов советской эпохи-1

Вандализм в отношении монументов освободителям не просто находит поддержку у местных властей. Они же и возглавляют эту борьбу с историей. С подачи Дуды и Моравецкого, президента и премьера Польши, уже пять лет в стране осуществляют снос неугодных объектов исторического наследия. Так, в 1997 году в республике насчитывалось более 550 монументов советским воинам. Сегодня их осталось около ста.

# Памятники # Новости Польши # Фотофакт

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