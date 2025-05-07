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Иностранных лидеров в Кремле встречает гигантская георгиевская лента

07 мая 2025 13:52
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Иностранных лидеров в Кремле встречает гигантская георгиевская лента-0

Иностранных лидеров, прибывающих в Москву на празднование 80-летия Победы, в Кремле встречают гигантской георгиевской лентой. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что по пути следования их кортежей установлены конструкции с полотнами в цветах ленты. Первым на переговоры с Владимиром Путиным прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ожидается, что 9 мая торжества в Москве посетит председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидеры Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Словакии, Республики Сербской, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Фото: pixabay

# Международная политика

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