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Инфляция в Латвии достигла рекордных за последние 26 лет показателей

11 октября 2022 07:16
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Новости Латвии. Инфляция в Латвии достигла 22,2 %, став рекордной за 26 лет. Об этом сообщило Центральное статистическое управление страны. Больше всего подорожало продовольствие, транспорт и жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Латвии достигла рекордных за последние 26 лет показателей-1

Стоимость продуктов питания за год в среднем выросла на 27,5 %. Сахар стал дороже на 65 %, мука – на 62, а растительное и сливочное масло почти на 52 %. Стоимость топлива выросла на 37,5 %. Подорожали стройматериалы, услуги водоснабжения, канализации, по эксплуатации и ремонту жилья, а также аренда жилья.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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