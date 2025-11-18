У Овечкина новый рекорд. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин установил два новых рекорда НХЛ. В матче против «Лос-Анджелеса», который завершился победой «Вашингтона» со счетом 2:1, он забил победный гол и довел количество выходов на домашний лед до 81, обойдя Яромира Ягра. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, капитан «Вашингтона» стал лидером по количеству голов на на Capital One Arena: он отличился 442 раза, превзойдя результат Горди Хоу (441 гол на стадионе «Олимпия»).

В общей сложности Овечкин забил 903 гола в регулярных чемпионатах. «Вашингтон» после 19 игр занимает восьмое место в столичном дивизионе, в то время как «Лос-Анджелес» лидирует в Тихоокеанском дивизионе. В предстоящих встречах «Вашингтон» сыграет с «Эдмонтоном», а «Лос-Анджелес» – с «Сан-Хосе».

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