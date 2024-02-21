Прямой эфир

Індыйскія аграрыі не прыйшлі на перамовы з уладамі пасля жорсткіх сутыкненняў з паліцыяй

21 февраля 2024 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пратэсты фермераў зноў выйшлі за межы Еўропы. Індыйскія аграрыі не змаглі дамовіцца з уладамі. Актывісты не прыйшлі на перамовы з імі пасля жорсткіх сутыкненняў з паліцыяй, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Індыйскія аграрыі не прыйшлі на перамовы з уладамі пасля жорсткіх сутыкненняў з паліцыяй-1

Прадстаўнікі сельскай гаспадаркі патрабуюць больш высокіх закупачных цэн на свой ураджай. Яны таксама хочуць, каб гэта было замацавана законам. Каб данесці свае прапановы да ўладаў, фермеры накіраваліся ў сталіцу. Але ў прыгарадзе Дэлі праваахоўнікі сустрэлі аграрыяў слёзатачывым газам і не пусцілі ў горад.

Мадрыд паралізаваны калонамі тэхнікі – іх сустрэлі з дубінкамі.

# Акции протеста # Новости Индии

Другие новости рубрики

Все новости
Больш за 8 прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША патрабуюць праверыць Байдана на дэменцыю
21 февраля 2024 19:51

Больш за 8 прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША патрабуюць праверыць Байдана на дэменцыю

Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе
21 февраля 2024 18:35

Вашынгтон у трэці раз накладвае вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе

Захарова сообщила, что Украина торгует вещами погибших российских солдат
21 февраля 2024 14:54

Захарова сообщила, что Украина торгует вещами погибших российских солдат