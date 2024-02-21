Індыйскія аграрыі не прыйшлі на перамовы з уладамі пасля жорсткіх сутыкненняў з паліцыяй

Пратэсты фермераў зноў выйшлі за межы Еўропы. Індыйскія аграрыі не змаглі дамовіцца з уладамі. Актывісты не прыйшлі на перамовы з імі пасля жорсткіх сутыкненняў з паліцыяй, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Пратэсты фермераў зноў выйшлі за межы Еўропы. Індыйскія аграрыі не змаглі дамовіцца з уладамі. Актывісты не прыйшлі на перамовы з імі пасля жорсткіх сутыкненняў з паліцыяй, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Прадстаўнікі сельскай гаспадаркі патрабуюць больш высокіх закупачных цэн на свой ураджай. Яны таксама хочуць, каб гэта было замацавана законам. Каб данесці свае прапановы да ўладаў, фермеры накіраваліся ў сталіцу. Але ў прыгарадзе Дэлі праваахоўнікі сустрэлі аграрыяў слёзатачывым газам і не пусцілі ў горад.
Мадрыд паралізаваны калонамі тэхнікі – іх сустрэлі з дубінкамі.