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Виктория Голоскок вышла в финал ЧМ по академической гребле (U-19)

08 августа 2026 17:30
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В болгарском Пловдиве близится к завершению чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов не старше 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финалисткой планетарного форума стала наша Виктория Голоскок. Спортсменка выиграла предварительный заезд, была второй в 1/4, финишировала третьей в полуфинале и в воскресенье поспорит за место на пьедестале. Конкуренцию землячке составят сверстницы из Италии, Швейцарии, Германии, Греции и Китая. 

В мужской одиночке Даниил Талыко расположился на итоговой 13-й строке, а в четверке парной наш квартет занял 12-ю позицию.

# Гребля

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