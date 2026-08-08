Виктория Голоскок вышла в финал ЧМ по академической гребле (U-19)

В болгарском Пловдиве близится к завершению чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов не старше 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финалисткой планетарного форума стала наша Виктория Голоскок. Спортсменка выиграла предварительный заезд, была второй в 1/4, финишировала третьей в полуфинале и в воскресенье поспорит за место на пьедестале. Конкуренцию землячке составят сверстницы из Италии, Швейцарии, Германии, Греции и Китая.

В мужской одиночке Даниил Талыко расположился на итоговой 13-й строке, а в четверке парной наш квартет занял 12-ю позицию.