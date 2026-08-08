Григорий Зурначян стал победителем юниорского Кубка Европы по дзюдо

Скопье принимает Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. Сегодня белорусские атлеты трижды поднимались на пьедестал почета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Григорий Зурначян, выступающий в весе до 60 килограммов, последовательно справился с соперниками из Северной Македонии, Румынии и Молдовы, а в финале не оставил шансов оппоненту из Франции и стал обладателем золотой награды.

Роман Кузнецов также продемонстрировал уверенное движение по турнирной сетке. Он прошел сверстников из Сербии, Франции, Хорватии и Венгрии, однако в решающей схватке в напряженном противостоянии уступил спортсмену из Германии.

Неудача постигла и Арсения Гладких. Земляк победно преодолел путь к поединку за медаль наивысшей пробы, но проиграл Рафаэлю Акото и стал серебряным призером. Всего турнир в Северной Македонии собрал более 300 юных дзюдоистов из 33 стран.