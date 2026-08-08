Прямой эфир

Григорий Зурначян стал победителем юниорского Кубка Европы по дзюдо

08 августа 2026 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Скопье принимает Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. Сегодня белорусские атлеты трижды поднимались на пьедестал почета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Григорий Зурначян, выступающий в весе до 60 килограммов, последовательно справился с соперниками из Северной Македонии, Румынии и Молдовы, а в финале не оставил шансов оппоненту из Франции и стал обладателем золотой награды. 

Роман Кузнецов также продемонстрировал уверенное движение по турнирной сетке. Он прошел сверстников из Сербии, Франции, Хорватии и Венгрии, однако в решающей схватке в напряженном противостоянии уступил спортсмену из Германии. 

Неудача постигла и Арсения Гладких. Земляк победно преодолел путь к поединку за медаль наивысшей пробы, но проиграл Рафаэлю Акото и стал серебряным призером. Всего турнир в Северной Македонии собрал более 300 юных дзюдоистов из 33 стран. 

# Дзюдо

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко сыграет с Александровой в матче 1/8 финала теннисного турнира в Торонто
08 августа 2026 15:20

Соболенко сыграет с Александровой в матче 1/8 финала теннисного турнира в Торонто

«Нафтан» одолел «Арсенал» в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу
08 августа 2026 12:27

«Нафтан» одолел «Арсенал» в матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Белорусские борцы вольного стиля завоевали 4 награды на международном турнире в Румынии
08 августа 2026 12:21

Белорусские борцы вольного стиля завоевали 4 награды на международном турнире в Румынии