Военный Аналитик Александр Меркурис заявил, что ситуация с проходом российских танкеров у берегов Великобритании продемонстрировала слабость британского флота. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Лондон не смог реализовать свои угрозы и отказался от планов задержания судов.

Он также отметил, что Великобритания осознает свое отставание в военной мощи, особенно на фоне возможного сокращения присутствия США в Европе.

Ранее Лондон заявил о намерении ужесточить контроль над санкционный судами, а Москва заявила о готовности защищать ее интересы.

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