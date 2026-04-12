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Инцидент с танкерами РФ показал несостоятельность Британии

12 апреля 2026 19:55
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Инцидент с танкерами РФ показал несостоятельность Британии-0

Военный Аналитик Александр Меркурис заявил, что ситуация с проходом российских танкеров у берегов Великобритании продемонстрировала слабость британского флота. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Лондон не смог реализовать свои угрозы и отказался от планов задержания судов.

Он также отметил, что Великобритания осознает свое отставание в военной мощи, особенно на фоне возможного сокращения присутствия США в Европе.

Ранее Лондон заявил о намерении ужесточить контроль над санкционный судами, а Москва заявила о готовности защищать ее интересы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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