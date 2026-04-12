Эсминцы ВМС США были в минутах от уничтожения при проходе через Ормуз

Иранские СМИ сообщили, что два эсминца ВМС США подверглись угрозе удара при попытке пройти Ормузский пролив и были вынуждены отступить после предупреждения. Об этом пишет РИА Новости.

По их словам, корабли попали под прицел ракет и беспилотников, и операция закончилась провалом. Также утверждается, что Иран отследил их передвижение и передал предупреждение о возможной атаке.

На этом фоне ранее сообщалось об обмене ударами между США, Израилем и Ираном, а также о заключении соглашения о временном прекращении огня.

Фото: pixabay