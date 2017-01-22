Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа: событие в Америке, после которого мир не будет прежним

Новости Беларуси. К той самой инаугурации Дональда Трампа. Вот уж где кладезь деталей – запланированных и случайных, а, может, и не случайных вовсе, которые вот уже вторые сутки смакуют коллеги в разных уголках мира.

Одни ожидали этого дня с нескрываемой надеждой, другие замерли в тревожном молчании. И вот – 20 января. Трамп с супругой приезжает в Белый дом – последние часы Обамы на посту принесут еще как минимум одну неловкость – с подарком.

Золотые шторы вместо бордовых и бюст Рузвельта – первые изменения в овальном кабинете. Ликвидировать наследие Обамы Трамп продолжит и после. Прекрасно это понимая, уже бывший президент всю церемонию просидел с каменным лицом. Комичность ситуации подчеркнул сбой во время телетрансляции – появились титры из сериала про подростков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дальше – больше. Трамп присягает на верность американскому народу сразу на двух Библиях: традиционной и той, что мама в детстве подарила. История такого еще не знала.

За всем этим с трибун наблюдала и главный соперник Трампа на выборах – Хилари Клинтон. Она убежала от прессы, но остаться незамеченной не получилось благодаря супругу, чьи правые взгляды в сторону президентской дочери Иванки наверняка расстроили экс-госсекретаря.

Инаугурация – еще и главное светское событие года в США. Каждая деталь гардероба – фактически политический жест: на Меланье Трамп голубой наряд от дизайнера-потомка белорусских мигрантов. Злые языки заметят, что, мол, скопировала вечерний туалет с самой любимой первой леди XX века – Жаклин Кеннеди. А на виновнике торжества галстук цвета республиканской партии, чтобы еще раз подчеркнуть: в 2017 году Белый дом заняли «красные».

Власть – народу, перестройка, поднятие с колен и совершенно иная внешняя политика – основные тезисы Трампа-президента во время вступительной речи. Текст писал сам, – утверждает миллиардер. Врет, – говорят противники.

Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов Америки:

Это не правительство контролирует людей, это люди контролируют правительство. 2017 год запомнится тем, что эта страна снова станет принадлежать людям.

Для многих американцев избрание Трампа – трагедия. Буквально в нескольких кварталах от торжеств совершенно иная картинка – толпа громила, била, стреляла, даже жгла и обещала не сдаваться. Полиция рвения бунтующих не оценила – арестованы сотни человек. До кучи по стране проходит «марш женщин». А в Вашингтоне тем временем бал – первый танец за первой семьей.

Демократы и здесь узрели тайные знаки. Песня Синатры «My way» – неофициальный гимн итальянской мафии 60-ых. А там и фейерверк подоспел. Вместо USA в небе над Капитолием сложилось USR – в сети шутят, что салют взломали хакеры.

Шоу под названием «американские выборы» подошло к эмоциональному концу. И наблюдать за ним крайне увлекательно, вот только остается горькое послевкусие. Цена подобного противостояния Трампа и его оппонентов слишком высока – экономическое и политическое полотно США, да и планеты в целом будет зависеть именно от действий 45-го президента.