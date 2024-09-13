Илона Маска беспокоят слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте в Украине

Американский предприниматель Илон Маск выразил беспокойство по поводу видеофрагмента из интервью российского лидера Владимира Путина, в ходе которого он упомянул о возможном прямом вовлечении Запада в конфликт в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Маск написал в социальной сети: «У меня плохое чувство по этому поводу».

Так предприниматель прокомментировал пост, в котором утверждается, что американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис могут начать Третью мировую войну и разрешить нападения на российскую территорию.

В посте также говорилось о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена заявить о поддержке США нанесения Украиной ударов по России с помощью западных ракет. Ким Дотком, создатель файлообменных сайтов Megaupload и Mega, согласился с заявлением Маска.